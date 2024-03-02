محليات

القبض على مواطن في الباحة لترويجه الإمفيتامين

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة
القبض على مواطن في الباحة لترويجه الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الإمفيتامين

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