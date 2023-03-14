جهود "إغاثي" الملك حول العالم... مئات الآلاف من السلال الغذائية باليمن وأفغانستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع 749 ألف طن من السلال الغذائية في مديريات عسيلان وعين و بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منه 42,000 فرد.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تنفذه المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للفئات الأشد احتياجًا في محافظات مأرب والجوف وشبوة وتعز، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
يأتي هذا فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان لعام 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
حيث جرى اليوم توزيع 500 سلة غذائية في عدة مديريات بولاية بدخشان، استفاد منها 3.000 فرد بواقع 500 أسرة.
على جانب آخر قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 320 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر فبراير من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 937 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 69%، ونسبة الإناث 31%، بينما شكّلت نسبة النازحين 37% والمقيمين 63% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 122 مريضاً.
شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 198 مريضًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.