جهود "إغاثي" الملك حول العالم... مئات الآلاف من السلال الغذائية باليمن وأفغانستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع 749 ألف طن من السلال الغذائية في مديريات عسيلان وعين و بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منه 42,000 فرد.