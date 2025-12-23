فلكية جدة: لمعان النجوم يزداد في ليالي الشتاء

وبيّن أبو زاهرة أن قطر مجرة درب التبانة يبلغ نحو 100 ألف سنة ضوئية، فيما يبعد مركزها عن الأرض مسافة تتراوح بين 25 ألفًا و28 ألف سنة ضوئية، ورغم ذلك لا يمكن رؤية هذا المركز مباشرة بسبب كثافة الغبار بين النجمي الذي يحجب الضوء.