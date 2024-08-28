"مدل بيست" تفتح باب التسجيل في مبادرة "إيقاع المستقبل" عبر منصة "إكس بي لمستقبل الموسيقى" لتمكين رواد الأعمال والمبدعين

أعلنت مبادرة "إيقاع المستقبل"، إحدى مبادرات "مدل بيست" التي أطلقتها عبر منصة "إكس بي لمستقبل الموسيقى" لدعم وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين الطموحين في مجال الموسيقى، عن فتح باب التسجيل للراغبين في عرض أفكارهم المبتكرة على كبار المستثمرين في صناعة الموسيقى، ومنحهم فرصة للحصول على التمويل والإرشاد اللازمين لتحويل أفكارهم ورؤاهم إلى نماذج أعمال حقيقية.
وتتيح المبادرة تعزيز المسارات المهنية للموسيقيين الناشئين والمطورين التقنيين ورواد الأعمال ممن لديهم أفكار تجارية مبتكرة، ومنحهم فرص لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لدفع مساراتهم التجارية، إلى جانب التواصل مع الشخصيات المؤثرة في القطاع، والحصول على الموارد اللازمة للنجاح.
• فرص عرض الأفكار على كبار المستثمرين: سيتمكن المشاركون من عرض أفكارهم التجارية مباشرة على لجنة من المستثمرين المؤثرين في صناعة الموسيقى، وهي فرصة فريدة للحصول على الدعم المالي اللازم لإطلاق أو توسيع المشروع.
• الحصول على إرشادات خبراء الصناعة: إضافة إلى التمويل، توفر المبادرة فرصة الحصول على إرشادات ونصائح المحترفين من ذوي الخبرة الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في صناعة الموسيقى العالمية، حيث يساعد هذا التوجيه الإرشادري على تحسين نماذج أعمال المشاركين وتعزيز استراتيجياتهم وزيادة تأثيرهم في السوق.
• حضور ورش عمل تعليمية: توفر المبادرة سلسلة من ورش العمل والفصول التعليمية والتدريبية التي تركز على مواضيع أساسية، مثل تسويق الموسيقى والابتكار الرقمي والملكية الفكرية وتوليد الإيرادات، حيث يتيح تصميم الجلسات تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح.
• شبكة تواصل واسعة: تقدم المبادرة فرصًا واسعة للتواصل، ما يسمح للمشاركين ببناء علاقات مع قادة الصناعة والشركاء المحتملين، ما يمهد الطريق للنمو والنجاح في المستقبل.
• عرض الفكرة في مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى": تتيح المبادرة تقديم عرض مباشر في مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، أحد أبرز الفعاليات في صناعة الموسيقى بالمنطقة. وسيتاح للمشاركين عرض أفكارهم أمام جمهور مباشر من المحترفين العالميين.
في مجال الموسيقى، ما يسمح لهم بالحصول على ردود فعل قيمة وزيادة ظهورهم.تعد مبادرة "إيقاع المستقبل" برنامجًا شاملًا مصمماً لتسريع مسارات المبدعين في مجال الموسيقى، وتعمل في إطار التزامها برعاية الجيل القادم من قادة قطاع الموسيقى، من خلال تسهيل الحصول على التمويل والإرشاد وشبكة واسعة من العلاقات في القطاع.
لاغتنام فرصة تحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج أعمال ناجحة ومؤثرة في عالم الموسيقى، بإمكان رواد الأعمال والمبتكرين الطموحين التقدم الآن التسجيل في المبادرة من خلال بوابة التقديم.