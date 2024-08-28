"مدل بيست" تفتح باب التسجيل في مبادرة "إيقاع المستقبل" عبر منصة "إكس بي لمستقبل الموسيقى" لتمكين رواد الأعمال والمبدعين

في مجال الموسيقى، ما يسمح لهم بالحصول على ردود فعل قيمة وزيادة ظهورهم.تعد مبادرة "إيقاع المستقبل" برنامجًا شاملًا مصمماً لتسريع مسارات المبدعين في مجال الموسيقى، وتعمل في إطار التزامها برعاية الجيل القادم من قادة قطاع الموسيقى، من خلال تسهيل الحصول على التمويل والإرشاد وشبكة واسعة من العلاقات في القطاع.