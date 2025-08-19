أمانة الرياض تغلق 124 منشأة وتتلف 6 أطنان أغذية فاسدة في منفوحة

وأوضحت الأمانة أن الحملة جاءت استجابة لبلاغات عبر تطبيق “مدينتي”، واستهدفت مطاعم ومقاهي ومحال بيع اللحوم والتبغ، إضافة إلى الباعة الجائلين وبعض المنازل التي حُوّلت لمستودعات مخالفة. وأسفرت النتائج عن تحرير 812 مخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن 11 موقعًا، وحجز 52 عربة وباعة متجولين، ومصادرة أكثر من 31 ألف منتج غير صالح، إلى جانب إتلاف 143 كيلوجرامًا من التبغ المغشوش وضبط 450 مخالفة تخص جهات أخرى.