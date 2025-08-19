أمانة الرياض تغلق 124 منشأة وتتلف 6 أطنان أغذية فاسدة في منفوحة

نفذت أمانة منطقة الرياض حملة رقابية مكثفة في حي منفوحة بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، أسفرت عن إغلاق 124 منشأة مخالفة وإتلاف نحو 6 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضحت الأمانة أن الحملة جاءت استجابة لبلاغات عبر تطبيق “مدينتي”، واستهدفت مطاعم ومقاهي ومحال بيع اللحوم والتبغ، إضافة إلى الباعة الجائلين وبعض المنازل التي حُوّلت لمستودعات مخالفة. وأسفرت النتائج عن تحرير 812 مخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن 11 موقعًا، وحجز 52 عربة وباعة متجولين، ومصادرة أكثر من 31 ألف منتج غير صالح، إلى جانب إتلاف 143 كيلوجرامًا من التبغ المغشوش وضبط 450 مخالفة تخص جهات أخرى.
وأكدت الفرق الرقابية أن المخالفات شملت بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، وتخزين أغذية بطرق غير آمنة، وطرح منتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة وبيع لحوم فاسدة، مشددة على فرض غرامات وإغلاق المنشآت المخالفة لحماية الصحة العامة.
ودعت الأمانة السكان للتعاون والإبلاغ عبر تطبيق “مدينتي”، مؤكدة أن تفاعل المجتمع يمثل ركيزة أساسية في نجاح الحملات الرقابية وتعزيز جودة الحياة في العاصمة.