احذر انخفاض قيمته السوقية.. هنا نصيحة "الإرشاد" لحماية الفلفل من لسعة الشمس

نصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإرشاد الزراعي، بإضافة الأسمدة النيتروجينية لنباتات الفلفل للمساعدة على النمو الخضري الجيد، مما يوفر الحماية للثمار من الإصابة بلسعة الشمس ويحافظ على قيمتها التسويقية.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، تأثير الحرارة والمناخ على ثمار الفلفل، مشيراً إلى "تعرض الأصناف كبيرة الحجم من الفلفل لظاهرة تساقط الأزهار والبراعم؛ حيث تتمثل أسبابها في ارتفاع درجة الحرارة".
وأضاف: تصاب ثمار الفلفل بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضها للضوء القوى وأشعة الشمس بصورة مباشرة ومستمرة، ويتغير لونها وتظهر في صورة نسيج جاف وأبيض اللون، وقد تنمو الفطريات على الثمار المصابة ويحدث الضرر عند زيادة الحرارة عن 40 درجة مئوية لفترة لا تقل عن 12 ساعة، مما يسبب ضعفاً في النمو الخضري وتساقط الأوراق وإصابته بالأمراض.
ولتجنب هذه الظاهرة، يوصى "الإرشاد الزراعي" بالتسميد المتوازن وخاصة عنصر النتروجين لإعطاء نمو خضري قوي يظلل على الثمار ويقلل من ظاهرة لسعة أو لفحة الشمس للثمار.