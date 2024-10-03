احذر انخفاض قيمته السوقية.. هنا نصيحة "الإرشاد" لحماية الفلفل من لسعة الشمس

وأضاف: تصاب ثمار الفلفل بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضها للضوء القوى وأشعة الشمس بصورة مباشرة ومستمرة، ويتغير لونها وتظهر في صورة نسيج جاف وأبيض اللون، وقد تنمو الفطريات على الثمار المصابة ويحدث الضرر عند زيادة الحرارة عن 40 درجة مئوية لفترة لا تقل عن 12 ساعة، مما يسبب ضعفاً في النمو الخضري وتساقط الأوراق وإصابته بالأمراض.