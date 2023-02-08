"تعليم مكة" بالمركز التاسع في "الاختبار التحصيلي والقدرات"

حلّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في الترتيب التاسع من بين 45 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، ضمن مؤشر ترتيب "هيئة تقويم التعليم" في الاختبار التحصيلي والقدرات.
فيما فازت بالمركز الأول إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع، بينما حلّ مكتب التعليم بغرب مكة، بالمركز 16، و"تعليم وسط مكة" بـ29، و"تعليم جنوب مكة" بـ30، و"تعليم شرق مكة" بالمركز 192، وذلك من أصل 209 مكاتب في مختلف مناطق التعليم بالمملكة.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أصدرت مؤشر ترتيب الاختبارات كمركز قياس على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم.