"تعليم مكة" بالمركز التاسع في "الاختبار التحصيلي والقدرات"

فيما فازت بالمركز الأول إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع، بينما حلّ مكتب التعليم بغرب مكة، بالمركز 16، و"تعليم وسط مكة" بـ29، و"تعليم جنوب مكة" بـ30، و"تعليم شرق مكة" بالمركز 192، وذلك من أصل 209 مكاتب في مختلف مناطق التعليم بالمملكة.