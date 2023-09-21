"فيصل بن بندر" يرعى احتفال "تعليم الرياض" باليوم الوطني

وقال "الزارع": إن الاحتفاء سيشمل معرضًا فنيًا يضم العديد من اللوحات والمشاركات الفنية لطلاب وطالبات الإدارة، وعددًا من الفقرات وأوبريت فني، بعنوان "فجر أضاء"، وفي ختام الاحتفال ستقدم العرضة السعودية.