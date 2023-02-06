المملكة تستضيف الاجتماع السنوي الـ26 لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية

ويتضمن البرنامج العلمي للاجتماع الذي يستمر لمدة 4 أيام: مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية في مجال صناعة وتشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستجدات الرقابية في مجال الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والبرمجيات الطبية، والأمن السيبراني في التطبيقات الطبية، والتقنية الحيوية الطبية؛ وذلك بمشاركة أكثر من (70 متحدثًا) من القياديين والخبراء والمختصين في 33 دولة.