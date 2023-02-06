المملكة تستضيف الاجتماع السنوي الـ26 لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية

تستضيف المملكة -ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء- الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية (GHWP)، واجتماع فِرَق العمل العلمية والفنية؛ وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2023.
وذكر رئيس المنظمة (نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بـ"الغذاء والدواء") المهندس علي الضلعان، أنه يُعتبر أكبر تجمع عالمي للهيئات الرقابية التي يبلغ عددها 33 هيئة رقابية للأجهزة الطبية، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة ونظيراتها بالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكوريا الجنوبية وبقية أعضاء المنظمة، إضافة إلى عدد من المنظمات المتحالفة مع منظمة التجانس العالمي.
وأكد "الضلعان" أن هذا الاجتماع ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لدعم وتوطين وجذب الصناعات التطويرية والتقنيات الحديثة؛ بما فيها صناعة التكنولوجيا الطبية التي بلغ حجمها في سوق المملكة عام 2019 (18.9 مليار ريال)، ومتوقع وصولها إلى (28.3 مليار ريال) في 2030 بنمو مقدر بنسبة 50%".
ولفت إلى أن هذا الاجتماع وأعماله العلمية والفنية المختلفة "فرصةٌ لدعوة الشركات العالمية للاستثمار في سوق المملكة؛ خاصة أن المملكة لديها نظام أجهزة ومستلزمات طبية متوافق مع الأنظمة العالمية، وكذلك مسار تشريعي خاص لدعم الابتكار في الأجهزة الطبية والدراسات السريرية؛ حيث يوجد حاليًا عدد 169 دراسة سريرية في مجال التقنيات الطبية المتطورة والذكاء الاصطناعي.
ويتضمن البرنامج العلمي للاجتماع الذي يستمر لمدة 4 أيام: مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية في مجال صناعة وتشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستجدات الرقابية في مجال الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والبرمجيات الطبية، والأمن السيبراني في التطبيقات الطبية، والتقنية الحيوية الطبية؛ وذلك بمشاركة أكثر من (70 متحدثًا) من القياديين والخبراء والمختصين في 33 دولة.