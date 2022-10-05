وزير الطاقة: حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر

وقال: إن ما نقوم به أساسي لكل مُصدّري النفط حتى خارج أوبك بلس، وحصة السعودية من الإنتاج النفطي ستنخفض 526 ألف برميل يومياً في نوفمبر، وإن حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر، وإن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" ستجتمع كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.