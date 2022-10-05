وزير الطاقة: حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر

قال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان: إن حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليًا غير مسبوقة، وأضاف مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أوبك + في فيينا، أن الوضع الحالي يصعّب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية.
أشار إلى أن لجوء الدول المستهلكة للاحتياطيات الاستراتيجية هو قرار سيادي، وأن علينا توخي الحذر، والبقاء صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل، وإننا لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي.
وأكد وزير الطاقة أننا سنواصل التزاماتنا تجاه الاقتصاد العالمي، وأكد أن أوبك بلس ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وقال: إن ما نقوم به أساسي لكل مُصدّري النفط حتى خارج أوبك بلس، وحصة السعودية من الإنتاج النفطي ستنخفض 526 ألف برميل يومياً في نوفمبر، وإن حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر، وإن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" ستجتمع كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.
وقال بيان أوبك+ إن عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، وإن تمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، وإن الاتفاق على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر.