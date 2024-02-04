وزير الدفاع يشهد مع نظيره الكوري توقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا شين وون سيك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي.
وشهد وزير الدفاع ووزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا مراسم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في السعودية وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال الصناعات الدفاعية.
حضر اللقاء ومراسم التوقيع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضر من الجانب الكوري سفير كوريا لدى السعودية تشوي بيونغ هيوك، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي دونغ هوان اوم، ونائب الوزير للإدارة سنغ إيل.