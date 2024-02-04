وزير الدفاع يشهد مع نظيره الكوري توقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية

حضر اللقاء ومراسم التوقيع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.