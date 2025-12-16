جامعة كاوست توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية، وانتشار الآفات والأمراض، وارتفاع الطلب على الغذاء. كما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للزراعة، التي تركز على رفع كفاءة القطاع الزراعي وتطوير حلول مبتكرة تضمن استدامة الإمدادات الغذائية، لا سيما في البيئات الجافة وشديدة الحرارة.