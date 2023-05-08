"تقويم فعاليّات جدة" تدشن اليوم المركز الإعلامي لمنطقة "سيتي ووك"

شنت إدارة تقويم فعاليّات جدة اليوم المركز الإعلامي لمنطقة "السيتي ووك" إحدى مناطق تقويم فعاليّات جدة 2023، لخدمة الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتعزيز التواصل بين إدارة التقويم والصحف ووسائل الإعلام، طوال فترة استضافة "السيتي ووك" للفعاليّات، بما يُسهم في إبراز فعاليّات وأنشطة المنطقة والتقويم إعلاميًا، والتي تتضمن إقامة عدد كبير من الفعاليّات والأنشطة الترفيهية في مدينة جدة طوال هذا العام.
ويقدم المركز الإعلامي خدمات الدعم الإعلامي للصحفيين والإعلاميين لتغطية فعاليّات "السيتي ووك"، وتوفير جميع الاحتياجات والتجهيزات الفنية والتصاريح الإعلامية اللازمة، وتزويد وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمحتوى الإعلامي والمعلومات والأرقام والإحصاءات والصور والفيديوهات عن الفعاليّات، كما يوفر المركز مكانًا خاصًا للتصوير وإجراءات اللقاءات الصحفية والمتلفزة، واستراحة خاصة وأماكن للضيافة، إضافة إلى عقد اللقاءات الصحفية المتعلقة بفعاليّات المنطقة.
ويستمر تقويم فعاليات جدة طوال العام، ويتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليّات والأنشطة والمسرحيات والعروض الفنية والثقافية، وكذلك المناطق السياحية والترفيهية والتجارية والمطاعم، وسائر مناطق الفعاليّات في جدة، وكذلك التجارب المختلفة التي تقدمها المدينة للزوار والمقيمين بمختلف المناطق والفعاليّات، مما يجعل جدة وجهة رئيسة للسياحة الثقافية والترفيهية في المملكة.
وتتضمن منطقة "السيتي ووك" إحدى أبرز مناطق التقويم عدة مفاجآت وفعاليّات ومناطق إضافية جديدة مثل: أرض الأفلام، ومنطقة كارنفال، وإنمي، وقرية الرعب، ومنطقة جدة لايف، وسبلاش، ومنطقة وندر وول، إلى جانب مجموعة من المتاجر والمطاعم والكافيهات المحلية والعالمية.