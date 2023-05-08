"تقويم فعاليّات جدة" تدشن اليوم المركز الإعلامي لمنطقة "سيتي ووك"

شنت إدارة تقويم فعاليّات جدة اليوم المركز الإعلامي لمنطقة "السيتي ووك" إحدى مناطق تقويم فعاليّات جدة 2023، لخدمة الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتعزيز التواصل بين إدارة التقويم والصحف ووسائل الإعلام، طوال فترة استضافة "السيتي ووك" للفعاليّات، بما يُسهم في إبراز فعاليّات وأنشطة المنطقة والتقويم إعلاميًا، والتي تتضمن إقامة عدد كبير من الفعاليّات والأنشطة الترفيهية في مدينة جدة طوال هذا العام.