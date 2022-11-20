"المرصد الوطني": المملكة في المرتبة الأولى في معدل زيادة نمو القوى العاملة سنوياً

احتلت المملكة المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة متفوقة على دول مجموعة العشرين، خلال الفترة ما بين عام 2012 حتى نهاية عام 2021، وفقاً لتقرير المقارنة المعيارية لسوق العمل الصادر من المرصد الوطني للعمل.