إنفاذًا لتوجيهات "القيادة".. تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإطلاق خدمة استضافتهم عبر "أبشر"

وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قِبَل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين، تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية) بحسب الشروط المُعلَنة في منصة "أبشر"، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى؛ وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.