"ثنيان".. علامة عطرية جديدة تحقق ثورة على مستوى مفاهيم العطور الفاخرة

كما أن "ثنيان" تحقق رؤية مختلفة في علامات العطور؛ حيث قدّم أسماء العطور بطابع عربي بديع، بدايةً بعطر "ممنوع" والذي أخذ مكانة عالية بين عطور ثنيان، والغريب في هذا العطر أنه حقق مبيعات عالية دون التصريح بمكوناته!