شاهد من شقراء.. عاصفة ترابية تُمِيل عمود كهرباء ومناشداتُ ٌالإصلاح تتواصل

تسببت الأمطار والعاصفة الترابية المصحوبة برياح شديدة -والتي ضربت شقراء ومراكزها يوم الأحد الماضي ١٩ شوال- في إمالة أحد أعمدة الكهرباء على الطريق الترابي الرابط بين "طريق العب- وطريق الحمادة" شمال شرق شقراء؛ حيث بَقِيَ العمود مائلًا ومشكلًا خطورة على سالكي الطريق ومرتادي المكان منذ مغرب الأحد الماضي وحتى الآن، دون إصلاح، وزاد من خطورة العمود خلخلة الرياح لقاعدته؛ مما جعله عُرضة للسقوط في أي وقت.