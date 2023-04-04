"الطب البديل": البابونج يستخدم في علاج الأرق والمغص.. وهذه بعض المحاذير

وحذر مركز الطب البديل من استخدام البابونج خلال فترة الحمل وكذلك للأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة، مشيراً إلى أنه لا توجد دراسات علمية عالية الجودة تؤكد هذه الاستخدامات وقد يكون هناك تداخلات دوائية لهذه العشبة فلابد من أخذ الحيطة والحذر، ويجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أي من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية.