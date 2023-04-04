"الطب البديل": البابونج يستخدم في علاج الأرق والمغص.. وهذه بعض المحاذير

كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أن نبات البابونج له استخدامات في علاج حالات الأرق والاضطرابات الهضمية مثل الغازات والمغص، ولكن في نفس الوقت هناك بعض المحاذير من استخدامه .
وتفصيلاً، أوضح المركز أن البابونج يزرع في معظم أوروبا وغيرها من المناطق المعتدلة ويعيش في الحقول وعلى أطراف الأودية وحول المنازل.
وقال المركز إن البابونج يستخدم شعبياً في علاج الأرق والتوتر، وكذلك الاضطرابات الهضمية مثل : الغازات والانتفاخات والمغص.
وحذر مركز الطب البديل من استخدام البابونج خلال فترة الحمل وكذلك للأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة، مشيراً إلى أنه لا توجد دراسات علمية عالية الجودة تؤكد هذه الاستخدامات وقد يكون هناك تداخلات دوائية لهذه العشبة فلابد من أخذ الحيطة والحذر، ويجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أي من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية.