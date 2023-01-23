"الزعاق": رجب هذا العام نصفه الأول شباط والثاني العقارب وهو 29 يومًا

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الشهر السابع من شهور السنة الهجرية "رجب"، وهي لفظة مأخوذة من الرجوب أي التعظيم؛ فقد كانت العرب تعظّم هذا الشهر، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي يحرم فيها العرب القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن أرض الوطن.
وتابع: بقي على رمضان 59 يومًا، شهر رجب 29 يومًا، وشهر شعبان ستكتمل عدته 30 يومًا، ويوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان المبارك.
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن أشهَر يوم عند جيل الطيبين هو 1/7 فهو موعد ميلاد معظم السعوديين منذ عقود، ورجب لهذا العام نصفه الأول شباط "مقطع الرباط"، ونصفه الثاني العقارب وإذا دخلت العقارب ترى الخير قارب.