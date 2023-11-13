وسط إقبال كبير في معرض "دبي للطيران".. شاهد التصميم الخارجي لطيران الرياض

وسط إقبال كبير من زوار معرض دبي للطيران كشفت شركة «طيران الرياض» خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض دبي للطيران 2023 عن الفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطول طائراتها، حيث يمتلك الناقل الجوي الآن فئتين من التصميم الخارجي لطائراته. ويأتي هذا الإطلاق استعداداً لانطلاق أولى رحلاته التجارية في عام 2025، مما يمهد الطريق لعهد جديد يلعب فيه الناقل الجوي دوراً فاعلاً في رسم معالم جديدة لقطاع النقل الجوي حول العالم