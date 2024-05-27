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"الخريجي": السعودية حريصة على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية

خلال كلمته في حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا بحي السفارات
نائب وزير الخارجية يحضر حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا
نائب وزير الخارجية يحضر حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا

حضر نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا، والذي أُقيم في قصر الثقافة في حي السفارات.

واستقبل لدى وصول قصر الثقافة، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين بامخرمة، وسفير جمهورية الكاميرون رئيس المجموعة الإفريقية السيد إياد تيجاني.

وشدد خلال كلمته التي ألقاها أثناء الحفل، على أن المملكة تجمعها بدول القارة الإفريقية ومنظماتها علاقات تاريخية على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وشدد على عزم المملكة على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر الحفل عددٌ من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة.

قارة إفريقيا
نائب وزير الخارجية
وليد بن عبدالكريم الخريجي
يوم إفريقيا

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