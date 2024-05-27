"الخريجي": السعودية حريصة على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية

حضر نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا، والذي أُقيم في قصر الثقافة في حي السفارات.