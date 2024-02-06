"الأرصاد" يوقّع مذكرة تفاهم مع "الهيئة السعودية للبحر الأحمر" على هامش "معرض الدفاع"

كما تشمل مذكرةُ التفاهم بين المركز والهيئة توفيرَ بيانات دقيقة وموثوقة للأرصاد الجوية والبحرية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، عبر الربط مع أنظمة المركز إلكترونيًّا، وإنشاء نظام شامل يربط بين الأنظمة والأجهزة الأرصادية في مختلف الدول المحاذية للبحر الأحمر في النطاق الجغرافي، مع إمكانية أن تشمل هذه الأنظمة محطات الرصد الجوي والبحري وأجهزة الاستشعار البعيد والأقمار الصناعية، وغيرها من الأجهزة ذات الصلة.