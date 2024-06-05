"روشن" و"كسوة فرح" تسجلان رقمًا قياسيًا جديدًا للتبرّع بالملابس في "غينيس"

وفي هذا السياق، أعربت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة "روشــن" غادة الرميان، عن فخرها بهذا الإنجاز، قائلةً: "نؤمن في روشــن بمسؤوليتنا نحو مجتمعنا، ونحرص على تقديم مبادرات مُستدامة تُلبي احتياجاته ونثق في أن هذه الحملات التي نُنظّمها بالتعاون مع شركائنا من الجمعيات الخيرية، ستُحدث أثرًا ملموسًا في حياة عشرات الآلاف من الأسر.