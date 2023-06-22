3500 كشاف وجوال يواصلون مسح مشعرَي منى وعرفات لجمع المعلومات الميدانية

وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة المسح؛ حيث تقوم الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، بعد ذلك تُدخل البيانات في الحاسب الآلي.