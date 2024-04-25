"إذا أحب الله عبداً ابتلاه".. شاهد أمير الشرقية يستنهض همة خريج مصاب بالسرطان بقبلة وهمسة

واستكمل "البراز" حديثه: "في يوم الحفل، طلبت من رئيس الجامعة أن يمنحني شرف اللقاء والسلام على أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبدوره، استأذن رئيس الجامعة الأمير في تلبية طلبي، وما كان من الأمير سعود إلا أن رحّب بذلك، واعتليت منصة الحفل، والتقيت الأمير، وسمعت منه كلمات تحفيز وتشجيع لمواصلة رحلة العلاج، حيث همس لي في أذني قائلاً: "إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه"، كما ذكر لي أن الجميع يقف معي في رحلة العلاج، حتى أتجاوز هذه المحنة، وتوج الأمير هذه اللفتة بأن قبّل رأسي، الأمر الذي يعكس حرص ولاة الأمر على مساندة أفراد الشعب في ظروفهم الصعبة، وهذا ليس بغريب عليهم".