"غرفة الطائف" تحصل على تقييم مرتفع بنسبة 95%

منح مكتب التقييم المعتمد من وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية، "غرفة الطائف"، درجة 95 من 100، كأعلى تقييم للغرفة.
وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، في بيانٍ أورده لـ "سبق"، أن تقييم الغرفة شمل خمسة معايير، وهي: الخدمات التنظيمية، حوكمة بيئة العمل والأداء والتوجه الاستراتيجي والاستدامة المالية والتوجيه والإرشاد، مقدمًا شكره للأمانة العامة بالغرفة، وكل منسوبيها على العمل الذي يقومون به، والذي أضفى إلى تحقيق هذه النسبة، مشيرًا أنهم يعملون على تحقيق كل معايير الجودة لخدمة قطاع المال والأعمال بالطائف.
وعن الخدمات التي تقدمها الغرفة، قال "القثامي": ارتفع عدد الخدمات التي تقدمها الغرفة ووصلت إلى أكثر من 70 خدمة رئيسة، إضافة إلى أكثر من 120 خدمة فرعية، غالبيتها إلكترونية، ومنها: خدمات المنتسبين بجميع فروعها، وخدمات الاستشارات القانونية والتقنية، والإعلامية، والتجارية كذلك، واللجان القطاعية، والفرص الاستثمارية عبر منصة "مستثمر".
وأيضًا خدمة تطوير الأعمال، والتنسيق للمقيمين العقاريين، وعمل الدراسات والبحوث، والتدريب وورش العمل، إضافة إلى خدمات التحكيم التجاري.
وتابع "القثامي": أنشأت الغرفة مركزًا خاصًا للتحكيم التجاري، يقوم بحل المنازعات التجارية، وتقديم أفضل الخدمات القانونية، إلى جانب سعينا من خلال المركز لتخفيف العبء على المحاكم، وتوفير الوقت.
وأشار "القثامي" إلى أن عدد المشتركين خلال السنتين الماضيتين ارتفع بنسبة 61%؛ حيث كان قبل سنتين 32200 اشتراك وتجديد، واليوم وصلنا في غرفة الطائف، ولله الحمد، إلى نحو 52 ألف اشتراك وتجديد.