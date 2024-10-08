"غرفة الطائف" تحصل على تقييم مرتفع بنسبة 95%

وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، في بيانٍ أورده لـ "سبق"، أن تقييم الغرفة شمل خمسة معايير، وهي: الخدمات التنظيمية، حوكمة بيئة العمل والأداء والتوجه الاستراتيجي والاستدامة المالية والتوجيه والإرشاد، مقدمًا شكره للأمانة العامة بالغرفة، وكل منسوبيها على العمل الذي يقومون به، والذي أضفى إلى تحقيق هذه النسبة، مشيرًا أنهم يعملون على تحقيق كل معايير الجودة لخدمة قطاع المال والأعمال بالطائف.