السواحه يلتقي الطلاب السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة ويؤكد دورهم في مواصلة مسيرة التقدم والابتكار

جاء ذلك خلال لقائه بعددٍ من الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعات الأمريكية، بحضور الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة تهاني البيز, وثمّن معاليه جهود الطلبة في التخصصات التقنية والعلمية ومجالات البحث والابتكار، مشيرًا إلى أن المبتعثين يمثلون رافدًا أساسيًا لمسيرة التطوير والتنمية, وعناصر فاعلة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار.