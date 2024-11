أمانة الرياض تحقق إنجازًا بفوزها بـ 3 جوائز في تجربة العميل العالمية

وجاء هذا الإنجاز بعد تأهل الأمانة من خلال مشاركتها في جائزة تجربة العميل التي أقيمت في المملكة العام الماضي، حيث نافست أمانة الرياض نخبة من أفضل الجهات الحكومية والشركات العالمية، وتضمنت الجوائز المحققة حصول الأمانة على الجائزة الذهبية في فئة التغيير والتحول في الأعمال (Business Change and Transformation)، والجائزة الفضية في فئتي أفضل إستراتيجية لتجربة العميل (Best CX Strategy) وأفضل قياس لتجربة العميل (Best Measurement in CX).