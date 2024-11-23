أمانة الرياض تحقق إنجازًا بفوزها بـ 3 جوائز في تجربة العميل العالمية

حققت أمانة منطقة الرياض إنجازًا عالميًا مميزًا بفوزها بثلاث جوائز في حفل "تجربة العميل العالمي" (International Customer Experience Awards - ICXA) الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، لتؤكد ريادتها في تحسين تجربة العميل، تقديم خدمات مميزة للمستفيدين على جميع الجوانب الحضرية، البيئية.
وجاء هذا الإنجاز بعد تأهل الأمانة من خلال مشاركتها في جائزة تجربة العميل التي أقيمت في المملكة العام الماضي، حيث نافست أمانة الرياض نخبة من أفضل الجهات الحكومية والشركات العالمية، وتضمنت الجوائز المحققة حصول الأمانة على الجائزة الذهبية في فئة التغيير والتحول في الأعمال (Business Change and Transformation)، والجائزة الفضية في فئتي أفضل إستراتيجية لتجربة العميل (Best CX Strategy) وأفضل قياس لتجربة العميل (Best Measurement in CX).
وتعد جائزة تجربة العميل العالمية واحدة من أهم الجوائز الدولية التي تكرم المؤسسات على إنجازاتها المتميزة في مجال تجربة العميل، وتشرف عليها لجنة تحكيم متخصصة تعتمد معايير تضمن النزاهة والتميز، وتتيح الجائزة للمشاركين فرصة استعراض إنجازاتهم وتبادل الخبرات مع خبراء عالميين في هذا المجال، مما يعكس مكانة الأمانة ضمن أفضل الممارسين على المستوى الدولي.
وتعكس هذه الجوائز التزام الأمانة بمتابعة مستمرة من سمو أمين منطقة الرياض في تنفيذ إستراتيجياتها، عبر تفعيل الابتكار لرفع جودة الخدمات، تعزيز رضا المستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعمل الأمانة المتواصل على تطوير العمليات وتبني الحلول الرقمية، مع التركيز على قياس وتطوير تجربة المستفيدين من خلال أدوات تحليل متقدمة ومبادرات نوعية، لتكون الرياض عامرة مزدهرة مستدامة، تحقق رسالة الأمانة في كونها أمانة رائدة.