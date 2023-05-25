"المزيني" و"حاج الخليج" يوقّعان اتفاقية إدارة مشروع "بيوت الحي" بسدرة

الجدير بالذكر أن شركة "حاج الخليج" هي شركة متخصصة في إدارة المشاريع والتكلفة بخبرة تجاوزت 30 عامًا؛ حيث عملت على إدارة عدة مشاريع ضخمة كان أبرزها قصر الرئاسة بأبو ظبي، وكذلك مشروع مارينا فيلا، وفندق الفورسيزون بالبحرين، وديار المحرق ودرة البحرين، وتفوق قيمة المشاريع التي أدارتها الشركة 28 مليار ريال.