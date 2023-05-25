"المزيني" و"حاج الخليج" يوقّعان اتفاقية إدارة مشروع "بيوت الحي" بسدرة

أعلنت "شركة المزيني العقارية"، عن توقيع اتفاقية مع شركة HAJ حاج الخليج، لإدارة المشروع والتكلفة بأحدث مشاريعها السكنية "بيوت الحي" بسدرة في مدينة الرياض.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي أنه تم التوقيع مع شركة "حاج الخليج"؛ نظرًا للخبرة الواسعة التي تمتلكها في هذا المجال، والتي تعكس حرصنا في "المزيني" على إنجاز كل الأعمال بمهنية ودقة وكفاءة.
وأضاف: نتطلع عبر هذا التعاون لتكثيف الجهود لتنفيذ وتطوير مشاريعنا السكنية وفقًا لأرقى المعايير العالمية بما يسهم بتعزيز نجاحها.
الجدير بالذكر أن شركة "حاج الخليج" هي شركة متخصصة في إدارة المشاريع والتكلفة بخبرة تجاوزت 30 عامًا؛ حيث عملت على إدارة عدة مشاريع ضخمة كان أبرزها قصر الرئاسة بأبو ظبي، وكذلك مشروع مارينا فيلا، وفندق الفورسيزون بالبحرين، وديار المحرق ودرة البحرين، وتفوق قيمة المشاريع التي أدارتها الشركة 28 مليار ريال.
وكانت شركة "المزيني" العقارية قد وقّعت مؤخرًا مع شركة "روشن" للتطوير العمراني، اتفاقية شراء أرض بحي سدرة الرياض، بقيمة تجاوزت 223 مليون ريال؛ وذلك لتطوير وحدات سكنية على مساحة أرض تجاوزت مساحتها 54 ألف متر مربع؛ وذلك في مسعى منها لتطوير مفاهيم عمرانية تعكس معايير جودة الحياة، وتتناسب مـع تطلعات المجتمع السعودي، وتحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.