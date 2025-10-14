"علماء المستقبل" ينطلق في نسخته الثالثة بجامعة الملك فيصل لتأهيل جيل من الباحثين والمبتكرين

أطلقت جامعة الملك فيصل النسخة الثالثة من برنامج "علماء المستقبل"، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وإدارة تعليم الأحساء، وذلك برعاية سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، وبحضور عددٍ من قيادات الجامعة والمؤسسة، على مسرح المراكز البحثية مساء الاثنين 21 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 13 أكتوبر 2025م.