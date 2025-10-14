"علماء المستقبل" ينطلق في نسخته الثالثة بجامعة الملك فيصل لتأهيل جيل من الباحثين والمبتكرين

أطلقت جامعة الملك فيصل النسخة الثالثة من برنامج "علماء المستقبل"، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وإدارة تعليم الأحساء، وذلك برعاية سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، وبحضور عددٍ من قيادات الجامعة والمؤسسة، على مسرح المراكز البحثية مساء الاثنين 21 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 13 أكتوبر 2025م.
ويتيح البرنامج في نسخته الثالثة الفرصة للطلبة الموهوبين من التعليم العام للمشاركة في برامج التلمذة البحثية التي تمتد عبر 16 مسارًا علميًا في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والذكاء الاصطناعي والصحة والطاقة والبيئة والعلوم الإنسانية.
ويمكّن البرنامج الطلبة من خوض تجارب تطبيقية في البحث والابتكار والمنافسة في المحافل العلمية المحلية والدولية، بما يسهم في بناء كوادر بحثية وطنية قادرة على الإبداع والإسهام في الاقتصاد المعرفي.
ويجسّد البرنامج التزام جامعة الملك فيصل بدورها الريادي في تمكين جيلٍ من الباحثين والمبتكرين، وتعزيز حضورها في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال إعداد طاقات وطنية تمتلك الفكر العلمي والقدرة على الابتكار والإنتاج المعرفي الذي يخدم الإنسان والمجتمع.