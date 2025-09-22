مستشفى الدرعية يحقق إنجازًا طبيًا نادرًا في جراحة تبديل مفصل الركبة

تمكّن فريق الجراحة في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، من إجراء عملية معقدة لتبديل مفصل الركبة لمريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، كانت تعاني احتكاكًا متقدمًا ومعقدًا في الركبة اليمنى مع تقوس شديد للداخل.
وتُعد هذه الحالة من الحالات النادرة التي لا تتجاوز 1% من إجمالي عمليات المفاصل الصناعية للركبة، فيما يُعد النوع الثالث من بين الأكثر ندرة إذ لا يتجاوز 5% من تلك النسبة. وقد أُجريت العملية بقيادة الطبيب الزائر د. عبد العزيز الخريجي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، حيث استغرقت نحو ساعتين ونصف. وبفضل الله، تمكنت المريضة بعد العملية من استعادة استقامة ساقها وحركة ركبتها، واستطاعت المشي لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات دون الحاجة إلى أي أدوات مساعدة.
ويجسد هذا الإنجاز الطبي التزام المملكة بتعزيز القطاع الصحي وتفعيل مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوطين الخبرات الطبية، بما يؤكد قدرة المملكة على تلبية احتياجات المرضى بأعلى مستويات الكفاءة.