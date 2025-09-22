مستشفى الدرعية يحقق إنجازًا طبيًا نادرًا في جراحة تبديل مفصل الركبة

وتُعد هذه الحالة من الحالات النادرة التي لا تتجاوز 1% من إجمالي عمليات المفاصل الصناعية للركبة، فيما يُعد النوع الثالث من بين الأكثر ندرة إذ لا يتجاوز 5% من تلك النسبة. وقد أُجريت العملية بقيادة الطبيب الزائر د. عبد العزيز الخريجي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، حيث استغرقت نحو ساعتين ونصف. وبفضل الله، تمكنت المريضة بعد العملية من استعادة استقامة ساقها وحركة ركبتها، واستطاعت المشي لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات دون الحاجة إلى أي أدوات مساعدة.