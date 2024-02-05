جلسة حوارية ضمن "معرض الدفاع" تسلط الضوء على إدارة تحدي تكنولوجيا الدفاع

عقدت، اليوم، ضمن أعمال معرض الدفاع العالمي 2024م المقام في العاصمة الرياض، جلسة حوارية بعنوان "الابتكار بسرعة الملاءمة: إدارة تحدي تكنولوجيا الدفاع" بمشاركة كلٍ من مدير التقنيات العسكرية في هيئة الصناعات العسكرية الدكتور عمار الشمراني، ورئيس شركة بوينغ الدكتور برندان نيلسون، ونائب رئيس الطاقة الرقمية والأمن السيبراني في شركة الإلكترونيات المتقدمة فهد النعيم، ومدير التحقق من صحة منتجات المركبات العسكرية في شركة اوتوكار كادر إلتوك، والرئيس التنفيذي في شركة ايرباص الدكتور ميشيل سكولهورن، ومدير التقنية في شركة بي سيستم روب ميريوذر.
واستعرض المتحدثون في الجلسة، الطرق العديدة لتحفيز الشركاء في مجالات الدفاع التي بدورها ستسهم في تطوير أنظمة التشغيل المتقدمة في القطاع والوصول إلى أفضل الحلول التكنولوجية والتقنية الحديثة التي تضمن الوصول إلى النتائج المرجوة، مؤكدين أن الميدان هو المصدر الرئيس الذي من خلاله يجب العمل على جمع المعلومات وبياناتها ودراستها بدقة للوصول إلى نتائج بحث علمية موثوقة.
وشددوا على أهمية التحلي بالصبر والعمل بشكل مثالي، مبينين أن معظم الشركات لديها العديد من المستهدفات في مجال الفضاء وفي تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية الكوكب من الانبعاثات، مع التركيز الكبير على مجال الابتكار ودعمه في سبيل الوصول إلى حلول مبتكرة في هذا الإطار، مؤكدين أن الاستدامة هي بمثابة الأمن وعلى الأمم أن تعمل معاً في سبيل الوصول إلى أفضل الحلول فيها، وبناءها بما يتوافق مع كل الظروف.
واختتم المتحدثون الجلسة مؤكدين أهمية استثمار التقنية الحديثة في مجالات الطيران والدفاع لحماية الكوكب والبيئة، وأهمية أن تكون الجهات والهيئات والشركات ذات الاختصاص منفتحة إلى تحقيق نتائج أفضل، مع ضرورة الاعتماد على المعرفة لتحقيق الأهداف والاستدامة، والعمل على أنماط حياة مختلفة والتفكير في حقول جديدة وغير نمطية.