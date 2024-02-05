جلسة حوارية ضمن "معرض الدفاع" تسلط الضوء على إدارة تحدي تكنولوجيا الدفاع

وشددوا على أهمية التحلي بالصبر والعمل بشكل مثالي، مبينين أن معظم الشركات لديها العديد من المستهدفات في مجال الفضاء وفي تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية الكوكب من الانبعاثات، مع التركيز الكبير على مجال الابتكار ودعمه في سبيل الوصول إلى حلول مبتكرة في هذا الإطار، مؤكدين أن الاستدامة هي بمثابة الأمن وعلى الأمم أن تعمل معاً في سبيل الوصول إلى أفضل الحلول فيها، وبناءها بما يتوافق مع كل الظروف.