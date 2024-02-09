فرصة استثمارية.. "أمانة الطائف" تطرح مشروع إنشاء "قبة الفراشات" لمدة 20 عامًا

طرحت أمانة محافظة الطائف فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة قبة الفراشات بحديقة وادي صعب (أنشطة المرافق العامة – متنزه – حديقة) لمدة 20 عامًا. ويمكن للراغبين الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من منصة "فرص". وتم تحديد 27 مارس المقبل آخر موعد لاستلام العروض وفتح المظاريف.
وتبلغ مساحة الموقع المعروض للاستثمار 32812 مترًا مربعًا، ويتعين على الراغبين في المنافسة على المشروع تقديم المستندات النظامية وشهادتَي الزكاة والدخل والاشتراك في الغرفة التجارية، وتكونان ساريتَي المفعول، وما يثبت خبرات المتقدم في هذا النوع من المشاريع، والخبرات الفنية التي لا تقل عن 10 سنوات، وشهادة الالتزام بالسعودة، والضمان البنكي.