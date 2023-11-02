الوطنية للإسكان تعلن تصاميم جودة الحياة في ضاحية الواجهة وبدء أعمال التنفيذ فيها

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على تطوير ضاحية الواجهة بمساحة إجمالية تتخطى 9 ملايين متر مربع، موفرة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية ذات التطوير الشامل لتعزز من جودة الحياة وتساهم في زيادة المعروض العقاري بالمنطقة الشرقية بخيارات سكنية متنوعة، والذي يأتي من منطلق حرصها على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.