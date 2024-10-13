وزير النقل: افتتاح مترو الرياض خلال أسابيع.. مشروع استثنائي وتاريخي يعزز النهضة التنموية

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن مترو الرياض في مراحله النهائية وسيتم افتتاحه خلال أسابيع قصيرة. وأشار الجاسر إلى أن سكان الرياض يشاهدون تجارب المترو يوميًا، مؤكدًا أن الأخبار السارة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ستُعلن قريبًا. ووصف المشروع بأنه استثنائي وتاريخي، ويُعَد جزءًا من النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع "العربية Business" على هامش المنتدى اللوجستي العالمي المنعقد في الرياض، حيث أكد الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تلعب دورًا محوريًا في هذه النهضة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.