وزير النقل: افتتاح مترو الرياض خلال أسابيع.. مشروع استثنائي وتاريخي يعزز النهضة التنموية

جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع "العربية Business" على هامش المنتدى اللوجستي العالمي المنعقد في الرياض، حيث أكد الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تلعب دورًا محوريًا في هذه النهضة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.