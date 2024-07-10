شركة الدرعية تعلن عن توقيع عقد بقيمة تتجاوز 7.8 مليارات ريال

وقال "إنزيريلو": "يمثل هذا العقد خطوة كبيرة ضمن خططنا والتزامنا المستمر بأن تصبح الدرعية من أهم وأبرز المواقع السياحية والتجمع الإنساني والثقافي في العالم، كما يُعد هذا العقد من أكبر العقود من حيث حجمه ونطاقه وأهميته ضمن الخطة التطويرية لمشروع الدرعية. وتمثل هذه الاتفاقية أيضًا مثالًا آخر على العلاقات الاقتصادية الوثيقة والشراكات التجارية الوطيدة التي يتم تأسيسها بين المملكة العربية السعودية والصين".