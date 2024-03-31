في أسبوعها الثاني.. حملة "صحتك في رمضان" تصل إلى 600 ألف مستفيد في الشرقية

تواصل حملة صحتك في رمضان التي أطلقتها صحة الشرقية، أنشطتها التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان لتناول الوجبات الغذائية للصائمين واتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين في الأسبوع الثاني من الحملة بـ 600 ألف مستفيد بجميع مسارات الحملة.
وتفصيلاً، أوضحت صحة الشرقية أن الحملة تنفذ برعاية أمير المنطقة الشرقية والتي تم تدشينها بداية شهر رمضان، واستهدفت المجالس الرمضانية والأماكن العامة والمجمعات التجارية والنشر الإلكتروني إضافة إلى المشاركة بالفعاليات والأنشطة الرمضانية في المنطقة كموسم رمضان، وغبقة بلدية الخبر، وفعاليات سوق الحب، بالإضافة إلى المتطوعين الصحيين في نشر رسائل توعوية للمجتمع عبر باركود يضم مواد توعوية وتثقيفية صحية.
وتتضمن الحملة برنامجاً توعوياً وصحياً لرفع الوعي الصحي بالعادات السليمة خلال فترة الصيام، وتجنب السلوك الغذائي السلبي للصائمين والإجراءات التي ينصح بها جميع المرضى لتجنب المخاطر الصحية خلال شهر رمضان المبارك، وتحضير الجسم للصيام الصحي، بجانب نشر الوعي للمرضى بطرق الاستخدام الصحيح للأدوية في أثناء الصيام.