في أسبوعها الثاني.. حملة "صحتك في رمضان" تصل إلى 600 ألف مستفيد في الشرقية

وتفصيلاً، أوضحت صحة الشرقية أن الحملة تنفذ برعاية أمير المنطقة الشرقية والتي تم تدشينها بداية شهر رمضان، واستهدفت المجالس الرمضانية والأماكن العامة والمجمعات التجارية والنشر الإلكتروني إضافة إلى المشاركة بالفعاليات والأنشطة الرمضانية في المنطقة كموسم رمضان، وغبقة بلدية الخبر، وفعاليات سوق الحب، بالإضافة إلى المتطوعين الصحيين في نشر رسائل توعوية للمجتمع عبر باركود يضم مواد توعوية وتثقيفية صحية.