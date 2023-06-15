إلى 9 ساعات فقط.. "جامعة الإمام" تخفّض الحد الأدنى من عبء الطلاب الدراسي

وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قد اعتمدت التقويم الدراسي للعام الجامعي 1445هـ بنظام الثلاثة فصول دراسية؛ حيث أجازت الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي القادم، والذي تم إقراره من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج، اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.