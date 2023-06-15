إلى 9 ساعات فقط.. "جامعة الإمام" تخفّض الحد الأدنى من عبء الطلاب الدراسي

ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم، قررت جامعة الإمام محمد بن سعود تخفيض الحد الأدنى من العبء الدراسي للطلاب من 12 ساعة إلى 9 ساعات، وفق ما ذكرت على حسابها الرسمي في "تويتر".
وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قد اعتمدت التقويم الدراسي للعام الجامعي 1445هـ بنظام الثلاثة فصول دراسية؛ حيث أجازت الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي القادم، والذي تم إقراره من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج، اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.
يشار إلى أن جامعة الملك سعود كانت قد اعتمدت التقويم الجامعي التفصيلي للعام القادم 1445 بنظام الفصلين دراسيين؛ حيث تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة الملك سعود الأحد 4/ 2/ 1445هـ، وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 12/ 5/ 1445هـ.
وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس 22/ 6/ 1445هـ، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الملك سعود الأحد 2/ 7/ 1445هـ، وستكون بداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 18/ 9/ 1445هـ، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ، وتكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 يوم الأحد 1/ 2/ 1446هـ.