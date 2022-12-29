"الأمن البيئي" يوقّع عقد منظومة المراقبة بالطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية

وتم توقيع العقد في مقر قيادة القوات بمدينة الرياض من قبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية محمد العذل.