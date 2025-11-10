هذه أبرز بنود "إعلان الرياض" للابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة

تواصل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، اليوم الاثنين 19 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 10 نوفمبر 2025م، أعمال جلستها الموضوعية المنعقدة في الرياض ضمن الدورة الـ26 للجمعية العامة ، والتي تُناقش “إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة”، أحد أبرز المبادرات العالمية لتشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتحول الرقمي.
وتُعقد الجلسة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا بالرياض، بمشاركة واسعة من وزراء السياحة ورؤساء الوفود من أكثر من 150 دولة، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات العالمية في مجالات التقنية والسفر مثل مايكروسوفت، وTrip.com، وأماديوس، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويشكّل “إعلان الرياض” محور النقاشات اليوم، تمهيدًا لاعتماده رسميًا في ختام الجلسة، بوصفه وثيقة دولية ترسم ملامح التحول السياحي العالمي القائم على الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتعكس الدور القيادي للمملكة في صياغة مستقبل القطاع.
وتتضمن مسودة الإعلان تسعة بنود رئيسية، أبرزها:
1. تسريع التحول نحو السياحة المستدامة التي تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمجتمع.
2. تعزيز التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
3. إرساء حوكمة متقدمة للبيانات لضمان الخصوصية والأمن السيبراني في المنصات السياحية.
4. تطوير المهارات البشرية عبر برامج تدريب وتأهيل تدعم الاقتصاد السياحي القائم على الابتكار.
5. تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السياحية.
6. معالجة التوزيع غير المتوازن للسياح عالميًا من خلال حلول ذكية وتخطيط رقمي متطور للوجهات.
7. دعم السياحة الثقافية والمحلية عبر دمج الابتكار في الحفاظ على الهوية والتراث.
8. تحسين البنية التحتية والخدمات بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير النقل والاتصال والسلامة العامة.
9. إعداد خارطة طريق عالمية لمستقبل السياحة خلال 12 شهرًا من اعتماد الإعلان تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ومن المقرر أن تُختتم الجلسة بدعوة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لقراءة مشروع الإعلان واقتراح اعتماده رسميًا، في خطوة تؤكد المكانة الريادية للمملكة في قيادة التحول العالمي نحو السياحة الذكية والمستدامة.