هذه أبرز بنود "إعلان الرياض" للابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة

وتُعقد الجلسة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا بالرياض، بمشاركة واسعة من وزراء السياحة ورؤساء الوفود من أكثر من 150 دولة، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات العالمية في مجالات التقنية والسفر مثل مايكروسوفت، وTrip.com، وأماديوس، والمنتدى الاقتصادي العالمي.