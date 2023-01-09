"قياس": نتائج الاختبار التربوي "العام" يوم 14 يناير.. عبر الرسائل النصية‎

أعلن المركز الوطني للقياس "قياس"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التربوي العام يوم السبت 14 يناير 2023م؛ وذلك عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة المهنية.
وأوضح المركز أن النتائج ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الأحد 15 يناير 2023م.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي "العام" دون اختبار التخصص، الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.
يُذكر أن اختبار التخصص للمعلمين والمعلمات سوف يُجرى نهاية هذا الشهر.