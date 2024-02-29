لحصوله على المركز الثاني بجائزة أداء الصحة.. "الجلاجل" يُكَرّم مستشفى جامعة المؤسس

وأوضح "سعادة" أن المستشفى الجامعي يعمل حاليًا على تأسيس عيادة إعادة تأهيل مرضى القلب بعد التعافي من الجلطات القلبية كمرحلة متقدمة من برنامج إعادة تأهيل القلب، بإشراف وإدارة الدكتورة صفاء أبو داود استشارية أمراض الباطنة والقلب ومصممة الجودة لدى مركز القلب الجامعي، وبقيادة أخصائية تمريض إعادة تأهيل القلب، وبدعم مباشر من رئيس قسم مركز القلب الدكتور نعيم الشعيبي، ومديرة قسم التمريض الدكتورة غادة عبدالله، كما أن مركز القلب سيستمر في تقديم التوعية الصحية للمجتمع عن طريق الملتقيات والبرامج التوعوية المختلفة.