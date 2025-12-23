أمانة تبوك تصدر أكثر من 7 آلاف شهادة امتثال للمباني لتعزيز جودة المشهد الحضري

أصدرت أمانة منطقة تبوك، ممثلةً في وكالة التراخيص والامتثال، منذ إطلاق خدمة شهادة امتثال المباني، 7005 شهادات امتثال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البيئة العمرانية في المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن خدمة شهادة الامتثال تهدف إلى التأكد من التزام المباني بالاشتراطات البلدية والمعايير المعتمدة، بما يسهم في معالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز السلامة، وتحسين جودة الحياة للسكان، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكدت الأمانة أن إصدار هذا العدد من شهادات الامتثال يعكس حجم تفاعل مُلاك المباني، والحرص على رفع مستوى الالتزام، والمساهمة في تحقيق بيئة حضرية منظمة ومستدامة، داعية إلى سرعة الاستفادة من الخدمة والمبادرة بتصحيح أوضاع المباني بما يسهم في تطوير المشهد الحضري للمنطقة.