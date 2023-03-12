محام: القرار الخاص بضوابط إيقاف الخدمات يأتي في إطار حرص القيادة على التطوير والتنمية

وعدد المحامي عبدالله العنزي أبرز ملامح هذه الضوابط وقال: "يجب ألا يكون إيقاف الخدمات لغرض الإبلاغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، وأن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ أو قرار قضائي ، أو أمر من النيابة العامة، وأن يكون إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية واحدة تسمى "المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات"، وأن يكون إيقاف الخدمات على مراحل منخفض الأثر ومتوسط الأثر وعالي الأثر، ولا يتجاوز مدة إيقاف الخدمات المنخفض والمتوسط 30 يومًا لكل مرحلة ويمكن تمديد هذه المدة بطلب من المعني يقدمه للجهة طالبة الإيقاف وتكون الموافقة عليه إلكترونيًا، كما لا توقف الخدمات إلا بعد تبليغ المعني بالإيقاف من قِبل اللجنة الإشرافية للمنصة".