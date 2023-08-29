طويق والفيل ومعالم تيماء.. تضاريس المملكة تغطي كيابل الكهرباء بأيدي فنان وفنانة تشكيلية

وعمل الفنانان، برسم مجسمات لتضاريس المملكة والأماكن الشهيرة فيها، لتغطية هذه الكيابل، حيث قام برسم جبل طويق تزيّنه عبارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر"، وجبل الفيل بالعلا، وجبل الديسة، فيما ستكون حصاة النصلة الشهيرة بتيماء هي المرحلة الثانية ضمن المناظر التي يُعالج بها التشوّه البصري.