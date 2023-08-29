طويق والفيل ومعالم تيماء.. تضاريس المملكة تغطي كيابل الكهرباء بأيدي فنان وفنانة تشكيلية

بصور لجبل طويق وجبل الفيل وبعض معالم تيماء، عمل الفنان التشكيلي باشر الخمعلي؛ والفنانة التشكيلية شمس الزهراني؛ على إزالة مظاهر التشوّه البصري لكيابل الكهرباء بالمحافظة، بالتعاون مع بلدية تيماء كأحد العناصر الرئيسة في خطة وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
وعمل الفنانان، برسم مجسمات لتضاريس المملكة والأماكن الشهيرة فيها، لتغطية هذه الكيابل، حيث قام برسم جبل طويق تزيّنه عبارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر"، وجبل الفيل بالعلا، وجبل الديسة، فيما ستكون حصاة النصلة الشهيرة بتيماء هي المرحلة الثانية ضمن المناظر التي يُعالج بها التشوّه البصري.
وتهدف هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها التي تقوم عليها بلدية تيماء لإظهار تنوّع التضاريس بالمملكة لزوّار المحافظة، خاصة وأن جزءاً منها يقع على الطريق الدولي المؤدي للمشاعر المقدّسة.