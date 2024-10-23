فلاورد تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة تدوير دعماً للاستدامة البيئية

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن تعاونها مع شركة تدوير الطعام للأسمدة، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في معالجة المواد العضوية الناتجة من الورود وتحويلها إلى أسمدة طبيعية، وذلك كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز التزامها بالاستدامة البيئية. ستقوم فلاورد بإرسال المواد العضوية الناتجة من الورود الناتجة عن عملياتها في المنطقة الشرقية في المملكة لشركة تدوير، والتي ستعمل بدورها على تحويلها إلى سماد عضوي يُستخدم في الأراضي الزراعية والمشاتل.
وقد أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر شركة فلاورد في الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/ محمد العريفي، والرئيس التنفيذي لشركة تدوير الطعام للأسمدة، السيد/ هشام الجبر.
تنتج فلاورد في المنطقة الشرقية ما بين 1.5 إلى 2 طن من المواد العضوية الناتجة من الورود شهرياً، والتي ستقوم بإرسالها لشركة تدوير لإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها. سيسهم هذا التعاون في تصنيع ما يعادل 0.3-0.4 متر مكعب من السماد العضوي شهرياً. تعكس هذه المبادرة جهود فلاورد في تقليل بصمتها الكربونية وإظهار دعمها للزراعة المحلية والممارسات الزراعية المستدامة. تساهم إعادة تدوير المواد العضوية في تقليل الاعتماد على الأسمدة الصناعية، مما يعزز من استدامة وصحة المحاصيل الزراعية. يساعد السماد الناتج من هذه العملية أيضاً في امتصاص الكربون، مما يسهم في تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو ويدعم جهود مكافحة التغير المناخي.
من خلال هذه الشراكة، تؤكد فلاورد التزامها بتبني ممارسات بيئية أفضل لتصبح شركة أكثر استدامة وصديقة للبيئة. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع انضمام فلاورد مؤخراً إلى برنامج روّاد الاستدامة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، مما يعزز من جهود الشركة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن فخورون بإطلاق هذه الشراكة مع شركة تدوير، والتي تتماشى مع استراتيجيتنا لتحقيق الاستدامة البيئية في جميع الدول التي نعمل بها. إدراكنا لآثار أنشطتنا على البيئة يدفعنا باستمرار إلى تبني حلول مبتكرة، ونسعى لتوسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل مؤسسات أخرى، مما يساهم في تحقيق تأثير إيجابي أكبر على مجتمعنا وبيئتنا."
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تدوير الطعام للأسمدة، السيد/ هشام الجبر: "يسرنا في شركة تدوير توقيع هذه الاتفاقية مع شركة فلاورد، التي تعكس التزامنا المشترك بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة. من خلال هذا التعاون، سنعمل على استقبال وتدوير المواد التالفة من الورود في مصنع الشركة بالدمام لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست)، مما يسهم في تقليل الهدر البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية. ونتطلع إلى توسيع هذا التعاون في المستقبل ليشمل بقية مدن المملكة بإذن الله. "
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.