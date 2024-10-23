فلاورد تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة تدوير دعماً للاستدامة البيئية

تنتج فلاورد في المنطقة الشرقية ما بين 1.5 إلى 2 طن من المواد العضوية الناتجة من الورود شهرياً، والتي ستقوم بإرسالها لشركة تدوير لإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها. سيسهم هذا التعاون في تصنيع ما يعادل 0.3-0.4 متر مكعب من السماد العضوي شهرياً. تعكس هذه المبادرة جهود فلاورد في تقليل بصمتها الكربونية وإظهار دعمها للزراعة المحلية والممارسات الزراعية المستدامة. تساهم إعادة تدوير المواد العضوية في تقليل الاعتماد على الأسمدة الصناعية، مما يعزز من استدامة وصحة المحاصيل الزراعية. يساعد السماد الناتج من هذه العملية أيضاً في امتصاص الكربون، مما يسهم في تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو ويدعم جهود مكافحة التغير المناخي.