6 عمليات تضمنت زراعة قلب وكبد وكلى.. أعضاء 3 متوفين دماغيًّا تساهم في إنقاذ حياة 6 مرضى

وجرى خلالها إنقاذ حياة ثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات؛ وذلك بإجراء عملية زراعة قلب لمواطن يبلغ من العمر 43 عامًا عانى لسنوات من مرض القصور القلبي الحاد، وإجراء ثلاث عمليات زراعة كبد لمواطنيْن يبلغان من العمر 18 و58 عامًا، ومواطنة تبلغ من العمر 14 عامًا، عانوا من مرض القصور الكبدي الحاد، كما جرى إنهاء معاناة مواطنتين تبلغان من العمر 39 و46 عامًا مع مرض القصور الكلوي الحاد وجلسات الغسيل الدموي بإجراء زراعتيْ كلى لهما.