سِرٌّ يبدّد المعلومات الخاطئة.. لماذا تتمتع أرضيات الحرم بالبرودة رغم ارتفاع الحرارة؟

يعتقد بعض الأشخاص أن سبب برودة أرضية الحرم المكي الشريف هو وجود أجهزة تكييف تحت الأرضية، وهذه المعلومة غير صحيحة؛ اذ يعود الفضل لله -سبحانه وتعالى- ثم للمغفور له -بإذن الله- الملك خالد، بإتمام ما تبقى من عمارة وتوسعة المسجد الحرام عام 1396هـ، كما تمّ في عهده توسيع المطاف سنة 1398هـ بشكله الحالي، وفرش أرضيته برخام التاسوس؛ ما زاد من راحة المصلين والطائفين في الظهيرة.