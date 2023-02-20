"الواصل": السعودية لديها أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط وتتمتع بموقع جغرافي متميز

كما ناقش المشاركون التزام المملكة تجاه المجتمع الدولي والمنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني, وسعيها إلى مساعدة البلدان المتضررة وتحقيق السلام في مناطق الصراع, بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية في الوطن العربي وإفريقيا، وعبور المهاجرين البحار على الرغم من العديد من المخاطر التي تواجههم، وكيفية التعامل مع الأزمات والتنبؤ فيها بشكل استباقي قبل أن تحدث لتفاديها.