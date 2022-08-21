شهود عيان: حافلة السعوديين ارتطمت بحائط أسمنتي بعد 500 متر من تحرُّكها

شهود عيان: حافلة السعوديين ارتطمت بحائط أسمنتي بعد 500 متر من تحرُّكها
قالت مصادر إن الحافلة التي وقع حادث مروري لها في تركيا لم تضم أي جنسيات أخرى؛ إذ كان على متن الحافلة 23 سائحًا سعوديًّا، بينهم أربعة أطفال.
وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية أن هناك أربعة مصابين، يخضعون للعلاج حاليًا، منهم ثلاثة من السعوديين، والرابع هو السائق التركي، وحالاتهم الصحية مستقرة حاليًا نوعًا ما، وما زالت التحقيقات مستمرة، خاصة أن مختار قرية ريزي التي وقع فيها الحادث ألقى باللوم على السائق الذي قام بتبريد السيارة، وبعدها قام بتشغيل السيارة دون انتظار؛ وهو ما تسبب في انقلاب الحافلة.
وذكرت القناة أن شهود العيان الموجودين في مكان الحادث أشاروا إلى أنه كان من الأفضل أن ينتظر السائق قليلاً حتى يتم تبريد السيارة، لكنه بعد 500 متر من تحرُّك الحافلة انقلب، وارتطمت بحائط أسمنتي بالقرب من المكان.
وأكدت "الإخبارية" أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف والشرطة، وأيضًا وفد من سفارة وقنصلية خادم الحرمين الشريفين، وتوجّهوا على الفور إلى منطقة ريزي في شمال تركيا لمتابعة تطورات الحادث، وتلقى عدد كبير من السائحين العلاج في المكان، فيما يخضع الباقون حتى هذه اللحظة للعلاج في مستشفى ريزي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.