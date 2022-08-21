شهود عيان: حافلة السعوديين ارتطمت بحائط أسمنتي بعد 500 متر من تحرُّكها

وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية أن هناك أربعة مصابين، يخضعون للعلاج حاليًا، منهم ثلاثة من السعوديين، والرابع هو السائق التركي، وحالاتهم الصحية مستقرة حاليًا نوعًا ما، وما زالت التحقيقات مستمرة، خاصة أن مختار قرية ريزي التي وقع فيها الحادث ألقى باللوم على السائق الذي قام بتبريد السيارة، وبعدها قام بتشغيل السيارة دون انتظار؛ وهو ما تسبب في انقلاب الحافلة.